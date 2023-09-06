Медведев пожаловался на жару и невыносимые условия на US Open: «Игрок будет умирать, а они будут смотреть»

Российский теннисист Даниил Медведев пожаловался на невыносимые условия и жару во время четвертьфинального матча US Open против соотечественника Андрея Рублева.

Во время встречи Даниил дважды брал медицинский тайм-аут, чтобы воспользоваться ингалятором из-за проблем с дыханием на фоне слишком высокой температуры воздуха.

«Игрок будет умирать — а они будут смотреть», — сказал Медведев после одного из геймов.

Незадолго до этого судья не сразу услышал просьбу Даниила привести на корт врача.

«Я же просил доктора. Д-о-к-т-о-р. Я три раза кричал «доктор», три раза», — сказал Медведев. В ответ на это судья на вышке Джеймс Кетавонг сказал, что не сразу понял россиянина и подумал, что тот просил воды.

На момент публикации Медведев обыгрывает Рублева, счет в матче — 6:4, 6:3, 4:4.