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«Большой шлем»

6 сентября, 23:10

Медведев попросил ингалятор во второй раз за матч с Рублевым

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Даниил Медведев во второй раз за четвертьфинальный матч US Open против Андрея Рублева попросил медицинскую помощь.

Даниил взял медицинский тайм-аут в третьем сете при счете 1:2 в пользу Рублева перед геймом на подаче Андрея. Медведев попросил ингалятор из-за проблем с дыханием на фоне жары. После этого Даниил выиграл гейм на подаче соперника.

Медведев уже использовал ингалятор в матче с Рублевым во время второго сета.

Даниил Медведев выиграл два первых сета (6:4, 6:3). Победитель матча Медведев — Рублев встретится в полуфинале US Open-2023 с победителем игры Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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