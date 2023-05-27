Морозова: «И без Надаля «Ролан Гаррос» будет смотреть весь мир»

Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова считает, что и без Рафаэля Надаля турнир будет интересным.

«Нет, это все тот же турнир «Большого шлема», который будет смотреть весь мир. Рафе, конечно, очень обидно, что он не принимает участия, но, может, так и правильно? Вот уступил бы во втором круге из-за того, что коленка болит, разве лучше бы было? Но пусть он сам за себя решает, мы все равно знаем, что он великий», — цитирует RT Морозова.

«Ролан Гаррос» пройдет с 28 мая по 11 июня.