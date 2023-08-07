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«Большой шлем»

Сегодня, 14:38

Муратоглу назвал Медведева одним из фаворитов Открытого чемпионата США

Алина Савинова
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Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал, кого считает основными фаворитами US Open.

«У Даниила [Медведева] было невероятное начало сезона. Он также является победителем турнира «Большого шлема». Мне было бы очень интересно посмотреть, сможет ли он, как это делал в прошлом, выиграть много турниров этим летом на кортах с твердым покрытием. Если Даниил это сделает, то он станет одним из парней, которые могут выиграть US Open. А потом, конечно, Синнер, Руне и другие имеют неплохие шансы. Но Алькарас, Джокович и Медведев — теннисисты, которые по уровню наиболее близки к победам на турнирах «Большого шлема», — написал тренер в социальных сетях.

В сезоне-2023 Медведев стал победителем 5 турниров: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. На данный момент 27-летний россиянин занимает 3-ю строчку в рейтинге ATP, имея в активе 6360 очков.

Открытый чемпионат США 2023 года пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Теннис
Даниил Медведев
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