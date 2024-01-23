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«Большой шлем»

Сегодня, 12:28

Джокович в четырех сетах обыграл Фритца и вышел в полуфинал Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3. Спортсмены провели на корте 3 часа 45 минут.

1-я ракетка мира Джокович 20 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 21. На счету 12-й ракетки мира Фритца 16 эйсов, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Тэйлор Фритц (США, 12) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Тэйлор Фритц
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