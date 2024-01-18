19 января в Мельбурне первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет против аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри в матче 1/16 финала Australian Open-2024. Их встреча начнется в 11.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры третьего круга Australian Open Джокович — Этчеверри можно в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте. В России официально не транслируются турниры «Большого шлема».

Ранее, 17 января, 36-летний Джокович обыграл в четырех сетах австралийца Алексея Попырина во втором круге Australian Open со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, а 32-летний Этчеверри оказался сильнее француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 6:4.

Джокович является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Австралии. Серб выигрывал Australian Open десять раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).

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