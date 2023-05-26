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«Большой шлем»

Сегодня, 20:56

Ольховский считает, что Карацев может стать темной лошадкой на «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от старта россиян на Открытом чемпионате Франции.

«Мне кажется, у всех состояние хорошее, все, на мой взгляд, проводят хороший сезон, поэтому мы вправе ожидать, что первые круги они пройдут. Единственное, Хачанов и Рублев могут встретиться уже в 1/8 финала. Мы можем ждать хорошего старта. Не будем забывать, что и Аслан Карацев выиграл квалификацию — еще вопрос, против кого он будет играть, тоже интересно посмотреть. У Медведева будет первым соперником лаки-лузер или победитель квалификации, так что интересно, куда Аслан попадет. Он хорошо сыграл в Мадриде, теперь прошел квалификацию — у Аслана неплохая форма, это такая темная лошадка, которая может преподнести сюрпризы», — приводит слова Ольховского «Газета.Ru».

«Ролан Гаррос» пройдет с 28 мая по 11 июня. Даниил Медведев на старте сразится либо с победителем квалификации Карацевым, либо с лаки-лузером. Первым соперником Андрея Рублева станет серб Ласло Джере. Кроме того, в мужской сетке выступят Карен Хачанов и Александр Шевченко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/26/20532140.shtml
Теннис
Roland Garros
Андрей Ольховский
Аслан Карацев
Карен Хачанов
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