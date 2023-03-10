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«Большой шлем»

Сегодня, 13:13

Организаторы Уимблдона не приняли окончательного решения о допуске россиян в 2023 году

Мария Гусева
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Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) не приняла окончательного решения о допуске спортсменов из России и Беларуси к выступлениям на Уимблдоне-2023, сообщает Reuters.

«Мы еще не приняли решение о заявках на участие в турнире 2023 года. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с правительством Великобритании и ключевыми заинтересованными сторонами в теннисе по этому вопросу», — говорится в заявлении организаторов Уимблдона.

Ранее появлялась информация, что LTA разрешит российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях на территории Великобритании, в том числе Уимблдоне, а теннисисты должны будут подписать кодекс поведения перед стартом турнира.

В 2022 году после решения о недопуске россиян и белорусов на Уимблдон ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира «Большого шлема» рейтинговые очки. Также LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) были оштрафованы на 1 миллион долларов за отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях.

Уимблдон в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/wimbledon-yet-decide-allowing-russian-belarusian-players-this-year-2023-03-10/
Теннис
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