Организаторы Уимблдона обсудят детали допуска россиян к турниру на этой неделе

Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон на этой неделе проведет переговоры с руководством ATP и WTA, на которых обсудит детали возвращения российских и белорусских спортсменов на Уимблдон в 2023 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Как утверждает источник, на встрече будут глава ATP Андреа Гауденци и генеральный директор WTA Стив Саймон. Во время переговоров будут обсуждаться детали официального объявления о возвращении теннисистов из России и Белоруссии, а также будут обговорены возможные ограничения для спортсменов, которых допустят к турнирам.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании. В 2022 году после решения о недопуске представителей России и Белоруссии к участию в Уимблдоне в ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира рейтинговые очки. Также ATP и WTA оштрафовали Всеанглийский клуб лаун-тенниса и Ассоциацию лаун-тенниса и крокета Великобритании на 1 миллион долларов за отстранение россиян и белорусов от соревнований в Истбурне, Ноттингеме и Бирмингеме.

В начале марта появилась информация о том, что теннисистам из России и Белоруссии разрешат выступать на соревнованиях на территории Великобритании, в том числе на Уимблдоне, а спортсмены должны будут подписать кодекс поведения.