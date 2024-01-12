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Сегодня, 12:30

Открытый чемпионат Австралии 2024: кто пропустит турнир в этом сезоне

Надаль пропустит Australian Open 2024 из-за микроразрыва мышцы
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters
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Australian Open 2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». На турнире не примут участие ряд теннисистов из-за травм, среди них есть звездные игроки.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль пропустит турнир в Австралии из-за микроразрыва мышцы. Второй год подряд домашний турнир пропустит австралийский теннисист Ник Кирьос. 13-я ракетка мира представительница США Мэдисон Киз и восьмая ракетка мира чешка Каролина Мухова не сыграют на Australian Open из-за травм.

Из российских теннисистов с Australian Open снялся Аслан Карацев. В начале января он получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера.

Также на Australian Open-2024 болельщики не увидят 94-я ракетку мира Доминика Штрикера, финалистку-2021 Дженнифер Брэди и Лорин Дэвис.

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Аслан Карацев
Ник Кирьос
Рафаэль Надаль
0
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