Павлюченкова проиграла Свитолиной на US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение во втором круге US Open. В трех сетах она проиграла Элине Свитолиной из Украины — 7:5, 4:6, 4:6.

Матч длился 2 часа 48 минут. 32-летняя россиянка сделала 3 подачи навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету 28-летней украинки 9 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 из 15 реализованных брейк-пойнтов.

Следующая соперница Свитолиной определится в матче Патрича Мария Тиг — Джессика Пегула.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 26) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:7, 6:4, 6:4