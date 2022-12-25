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«Большой шлем»

Сегодня, 07:13

Павлюченкова заявила, что хочет выиграть один из турниров «Большого шлема»

Иван Торопцев
Корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что хочет выиграть один из турниров «Большого шлема».

«Я очень хочу выиграть какой-нибудь из турниров «Большого шлема». Это моя цель, которая заставляет двигаться вперед. Конечно, я всегда мечтала быть в топе рейтинга, стать первой ракеткой мира, но это скорее мечты маленькой девочки. Сейчас я больше сфокусирована на титулах и результате, а не на рейтинге», — приводит Tennis Majors слова Павлюченковой.

Лучшим результатом Павлюченковой является выход в финал «Ролан Гаррос» в 2021 году. 31-летняя россиянка пропустила большую часть сезона-2022 из-за травмы, она не выходила на корт с мая 2022 года.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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