Петрова: «От мужчин мы ждем стабильных результатов на Уимблдоне»

Бронзовая призерка Олимпиады-2012 Надежда Петрова поделилась ожиданиями от выступления российских теннисистов на Уимблдоне.

«Трава — это такое сложное покрытие. Ребята не играли много на траве в прошлом году. Но если судить по предыдущим результатам: и Карен Хачанов, и Андрей Рублев, и Даниил Медведев хорошо проявили себя на этом покрытии. Хочется увидеть их на второй неделе Уимблдона и, дай Бог, в полуфиналах. Все зависит, конечно, от сетки. Но от мужчин мы ждем стабильных результатов.

У девушек наверняка будут какие-то сюрпризы, кто-то далеко пройдет. Например, Людмиле Самсоновой травяное покрытие очень подходит. У Вероники Кудерметовой хороший теннис для травы: у нее хорошая подача и плотные удары. Анастасия Павлюченкова также любит играть в быстрый теннис. Будет интересно! Может, кто-то из молодых с быстрым теннисом себя там проявит — та же Мирра Андреева. В женской сетке наверняка будут хорошие сюрпризы от наших девочек», — цитирует «Газета.Ru» Петрову.

Международный теннисный турнир Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», пройдет с 3 по 16 июля в Лондоне.