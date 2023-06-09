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Петрова объяснила, почему Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бронзовая призерка Олимпиады-2012 Надежда Петрова объяснила, почему Карен Хачанов не сумел удержать победу над Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Чего не хватило Карену? Тут дело даже не в том, что ему чего-то не хватило. Карен играл хорошо. Но у игроков такого уровня, как Джокович, Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, словно есть дополнительная скорость, которую они могут включить. Карен очень хорошо начал первый сет. А Джокович еще не совсем вошел в игру, не действовал на полную мощь, только нащупывал ход действий.

Карен сразу взял брейк и выиграл так первый сет. Ну, а потом уже Джокович полностью включился и начал играть в свой теннис. Он был везде. Он начал читать игру Хачанова. Такое ощущение, что он всегда находился в нужном месте в нужное время, предугадывал действия соперника. Жалко, что Карен не смог во втором сете на тай-брейке как следует побороться, — очень легко отдал. Если бы он тут зацепился и забрал сет, то с 0:2 Джоковичу было бы тяжело вернуться в игру. Но Новаку это все равно было бы по зубам. Он в очень хорошей физической форме , несмотря на возраст. Он один из самых физически сильных игроков в этом туре», — цитирует «Газета.Ru» Петрову.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/08/20627840.shtml
Roland Garros
Карен Хачанов
Надежда Петрова
Новак Джокович
0
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