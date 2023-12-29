Назван призовой фонд Australian Open-2024 — он вырос на 13 процентов

Организаторы Australian Open объявили призовой фонд турнира, который пройдет в 2024 году.

Сумма фонда выросла на 13 процентов по сравнению с 2023 годом и составит 59,13 миллиона долларов.

В одиночном разряде теннисисты и теннисистки, которые пройдут в первый круг, получат 82 020 долларов. За попадание во второй круг спортсмены заработают 123 040 долларов, за выход в третий круг — 174 300 долларов, за проход в четвертый круг — 256 330 долларов.

Четвертьфиналисты заработают 410 130 долларов, полуфиналисты — 676 600 долларов. Победители турнира в одиночном разряде получат 2 153 000 долларов, финалисты — 1 179 000 долларов.

В парном разряде спортсмены получат 24 600 долларов за выход в первый круг, 36 230 долларов за выход во второй круг, 51 270 долларов — за третий круг, 87 490 долларов — за попадание в четвертьфинал и 155 500 долларов за проход в полуфинал. Победители заработают 498 990 долларов, финалисты — 273 420 долларов.

В миксте теннисисты заработают 4720 долларов за выход в первый круг, 9740 — за второй круг. Четвертьфиналисты получат 18 110 долларов, полуфиналисты — 34 180 долларов. Победители заработают 112 780 долларов, финалисты — 64 250 долларов.

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.