Россиянка Самсонова и итальянец Вавассори обыграли Дарью и Люка Сэвилл в миксте на Australian Open

Россиянка Людмила Самсонова и итальянец Андреа Вавассори обыграли австралийцев Дарью и Люка Сэвилл в первом круге Australian Open среди смешанных пар. Матч завершился победой российско-итальянского дуэта со счетом 6:3, 6:3. Во втором круге Самсонова и Вавассори сыграют с дуэтом Николь Меличар/Кевин Кравиц (США/Германия). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Микст Первый круг Людмила Самсонова/Андреа Вавассори (Россия/Италия) — Дарья Сэвилл/Люк Сэвилл (Австралия, WC) — 6:3, 6:3