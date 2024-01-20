Россиянка Самсонова и итальянец Вавассори обыграли Дарью и Люка Сэвилл в миксте на Australian Open

Сегодня, 11:22
Россиянка Людмила Самсонова и итальянец Андреа Вавассори обыграли австралийцев Дарью и Люка Сэвилл в первом круге Australian Open среди смешанных пар.
Матч завершился победой российско-итальянского дуэта со счетом 6:3, 6:3.
Во втором круге Самсонова и Вавассори сыграют с дуэтом Николь Меличар/Кевин Кравиц (США/Германия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Первый круг
Людмила Самсонова/Андреа Вавассори (Россия/Италия) — Дарья Сэвилл/Люк Сэвилл (Австралия, WC) — 6:3, 6:3