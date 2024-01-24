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«Большой шлем»

Сегодня, 16:30

Калинская: «В целом очень довольна выступлением на Australian Open»

Калинская призналась, что довольна своим выступлением на Australian Open
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала поражение от китаянки Чжэн Циньвэнь (7:6 (7:4), 3:6, 1:6) в 1/4 финала Australian Open-2024.

«В целом очень довольна выступлением. Впервые вышла в четвертьфинал, поэтому вынесу из турнира больше положительного, чем отрицательного. Безусловно, все равно хотелось пройти дальше, но это игра. В конце первого сета что-то почувствовала в сгибающей мышце бедра. Возможно, это просто боль от перенагрузки. Посмотрим, что будет утром. Надеюсь, ничего серьезного», — сказала россиянка на пресс-конференции.

75-я ракетка мира Калинская впервые в карьере добралась до стади четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

15-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь в полуфинале Открытого чемпионата Австралии сыграет с украинкой Даяной Ястремской.

Теннис
Australian Open
Анна Калинская
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