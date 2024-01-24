Алькарас отыгрался с 2:5 и взял третий сет у Зверева в четвертьфинале Australian Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас взял третий сет в матче 1/4 финала Australian Open против немца Александра Зверева — 1:6, 3:6, 7:6 (7:2).

2-я ракетка мира по ходу партии проигрывал со счетом 2:5, но сумел перевести игру в тай-брейк.

Алькарас в третьей партии 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету 6-й ракетки мира Зверева 2 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Отметим, что Алькарас на данный момент ни разу не побеждал в матчах, в которых проигрывал 0-2 по сетам.