Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

7 сентября, 07:59

Хачанов победил Кирьоса и вышел в полуфинал US Open

Карен Саркисян
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над австралийцем Ником Кирьосом в матче 1/4 финала US Open-2022.

Встреча продолжалась 3 часа 41 минуту и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

На счету 26-летнего россиянина — 30 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 из 8 удачных брейк-пойнтов. У австралийского теннисистка — 31 одна подача навылет, 5 двойных ошибок и 2 из 9 реализованных брейк-пойнта.

Таким образом, Хачанов вышел в полуфинал турнира, где сыграет с Каспером Руудом из Норвегии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 27) — Ник Кирьос (Австралия, 23) — 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4

Следующий соперник

Каспер Рууд (Норвегия, 5)

Теннис
US Open
Карен Хачанов
Ник Кирьос
6
92
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: US Open 2022: Алькарас — новый чемпион и №1, вылет Медведева и прощание Серены
Рууд о формуле победы на турнире «Большого шлема»: «Чтобы не было испанца в финале»
Циципас прокомментировал победу Алькараса в финале US Open
Надаль похвалил Рууда после неудачи в финале US Open
19-летний Алькарас сменил Медведева во главе рейтинга. Испанец — чемпион US Open
Первый тренер Медведева: «Лидерство в рейтинге немного давило и беспокоило его. Сейчас этот этап позади»
US Open-2022 установил рекорд посещаемости в истории турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гарсия вышла в полуфинал US Open

US Open, результаты матчей 1/4 финала: Хачанов победил Кирьоса, Рублев проиграл Тиафо и другие