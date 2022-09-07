Хачанов победил Кирьоса и вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над австралийцем Ником Кирьосом в матче 1/4 финала US Open-2022.

Встреча продолжалась 3 часа 41 минуту и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

На счету 26-летнего россиянина — 30 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 из 8 удачных брейк-пойнтов. У австралийского теннисистка — 31 одна подача навылет, 5 двойных ошибок и 2 из 9 реализованных брейк-пойнта.

Таким образом, Хачанов вышел в полуфинал турнира, где сыграет с Каспером Руудом из Норвегии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 27) — Ник Кирьос (Австралия, 23) — 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4

Следующий соперник

Каспер Рууд (Норвегия, 5)