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Сегодня, 18:20

Рублев — о праздновании победы над де Минором: «Лучше не быть в моей голове — там фильм ужасов»

Виктория Кравченко
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев и австралиец Ник Кирьос обсудили эмоциональное празднование россиянина после победы в четвертом круге Australian Open над Алексом де Минором.

Когда Рублев повел 3:0 с двумя брейками в решающем сете, то высунул язык и начал трясти головой.

Кирьос: «Ты мог бы еще разок для меня сейчас так сделать? Повторить это празднование», спросил австралиец.

Рублев: «Нет, но знаешь, что было у меня в голове в тот момент? Помнишь этот тупой ролик из «Очень страшного кино», где все такие: «Wazzup»? Внезапно это пришло мне в голову, и я стал делать так же!» — цитирует Рублева соцсети ATP.

Встреча прошла 21 января и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу россиянина.

В четвертьфинале Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

Australian Open
Андрей Рублев
Ник Кирьос
0
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