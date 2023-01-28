Рыбакина: «Самое сложное для меня — снова сыграть против Арины и одержать победу»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свое выступление в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Теперь я более уверенна в себе, даже после поражения в этом финале. Мне просто нужно усердно работать, как я делала в предсезонке и на протяжении многих лет, оставаться здоровой, и результаты обязательно придут.

Арина играла очень хорошо, агрессивно, допустила меньше ошибок. Я должна была быть более агрессивной в некоторых моментах. У меня были, конечно, некоторые шансы преломить ситуацию, но сегодня Арина была сильна и морально, и физически. В целом я провела здесь хорошие две недели. С Ариной сейчас счет в личных встречах 0-4. Я бы сказала, что самое сложное для меня — снова сыграть против нее и одержать победу. Чтобы обыгрывать такого мощного игрока, как она, мне нужно прибавлять", — приводит Tennis Majors слова Рыбакиной.

Теннисистка из Казахстана уступила в финале турнира белоруске Арине Соболенко, для которой победа на Australian Open-2023 стала первой на турнирах «Большого шлема».