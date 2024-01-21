Хачанов уступил Синнеру и не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Сегодня, 10:48
Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии-2024.
Матч продолжался 2 часа 35 минут и завершился со счетом 6:4, 7:5, 6:3 в пользу четвертой ракетки мира.
Хачанов 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 10. На счету итальянца 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
В следующем раунде Синнер встретится с победителем встречи Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Андрей Рублев (Россия, 5).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Янник Синнер (Италия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 6:4, 7:5, 6:3