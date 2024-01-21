В Госдуме назвали примером поведение украинской юниорки, пожавшей руку россиянке

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявления Федерации тенниса Украины и отца Елизаветы Котляр, которые назвали ошибкой рукопожатие украинки с россиянкой Владой Минчевой на юниорском Australian Open-2024.

«Ошибка это то, что взрослые люди, федерации и отец этой теннисистки своим неспортивным поведением показывают своим же детям, как не надо себя вести. Ребенок искренне пожал руку сопернику, они сыграли матч. Своим поведением она показала пример взрослым спортсменам, функционерам, руководителям других видов спорта, чиновникам, как надо себя вести на спортивных аренах. Включать давление, политические интриги — это ужас. Украинские спортсмены уже заявляли, что на них давят функционеры.

К сожалению, это стало уже традицией. Ничего спортивного в таком поведении нет. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Есть вековые традиции, когда спортсмены перед и после матча жмут друг другу руки. На спортивной площадке вы не занимаетесь политикой, вы занимаетесь спортом. Если у украинцев столько энергии, то им надо сосредоточиться на подготовке спортсменов, заниматься спортивным резервом, спортом высших достижений, готовить спортсменов вместо того, чтобы смотреть, кто кому руку пожал. Они занимаются не тем", — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Украинскую теннисистку заставили извиниться после рукопожатия с россиянкой.

18 января украинка Даяна Ястремская и представительница Франции Варвара Грачева (6:3, 6:2), которая ранее выступала за Россию, после матча второго круга Открытого чемпионата Австралии-2024 вместо рукопожатия стукнулись ракетками.

Сергей Жуков