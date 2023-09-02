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Сегодня, 09:04

Кырстя о Рыбакиной: «Она милашка»

Руслан Минаев
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Румынка Сорана Кырстя высказался о представительнице Казахстана Елене Рыбакиной после матча третьего круга US Open (3:6, 7:6 (8:6), 4:6).

«Она потрясающий игрок. Не просто так занимает 4-е место в мире. А еще она милашка. Чудесно, что она есть в туре.

Для меня это большая победа. Я играла очень здорово. Я считаю, что полностью отдала себя сегодня и заслужила победу. Спасибо всех за поддержку», — сказала Кырстя после игры.

Следующей соперницей Рыбакиной будет швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая Чжу Линь.

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Елена Рыбакина
Сорана Кирстя
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