Джокович рассказал, как настраивал себя перед камбэком в матче с Джере на US Open

Серб Новак Джокович поделился эмоциями после пятисетового матча с соотечественником Ласло Джере в третьем круге US Open.

Вторая ракетка мира уступал 0:2 по сетам, но сумел победить в оставшихся трех — 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

«Невероятно. [На часах] почти два часа ночи, а так много людей остались на трибунах [до конца игры]. Спасибо вам от всего сердца. Надеюсь, вам понравилось шоу», — начал Джокович.

Далее серб перешел к разбору матча.

«Для меня все было не очень приятно. Особенно в первых двух сетах. Это один из самых тяжелых матчей в Нью-Йорке за последние несколько лет. Я еще не видел такого Ласло.

После второго сета я все высказал себе в зеркало. Я был очень зол из-за результата и игры. Я благодарен, что получилось заставить себя прибавить», — закончил серб.

Джокович во второй раз в карьере отыгрался со счета 0:2 по сетам на хардовом турнире «Большого шлема».

В четвертом круге вторая ракетка мира встретится с хорватом Борной Гойо.