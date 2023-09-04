Свентек уступила Остапенко в 1/8 финала US Open, взяв один гейм в третьем сете

Первая ракетка мира Ига Свентек в 1/8 финала US Open уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 6:3, 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. На счету 22-летней польки 3 эйса, 3 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. У 26-летней латвийки 7 подач навылет, 3 двойных ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале Остапенко встретится с американкой Кори Гауфф.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Елена Остапенко (Латвия, 20) — 6:3, 3:6, 1:6