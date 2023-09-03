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Джокович сыграет с Гойо, матчи Тиафо и Фритца в 1/8 финала US Open: расписание 3 сентября

Джокович сыграет с Гойо в матче 1/8 финала турнира US Open-2023
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото USA Today Sports
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Седьмой игровой день Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. «СЭ» публикует расписание и результаты матчей четвертого круга. Время начала — московское.

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет с хорватом Борной Гойо, французский теннисист Фрэнсис Тиафо встретится с Ринки Хидзикатой из Австралии и другие противостояния.

US Open 2023: расписание матчей мужской сетки 3 сентября (воскресенье)

3 сентября. 19.00. Томми Пол (США) — Бен Шелтон (США)

3 сентября. 22.00. Ринки Хидзиката (Австралия) — Фрэнсис Тиафо (США)

4 сентября. 00.00. Доминик Штрикер (Швейцария) — Тэйлор Фритц (США)

4 сентября. 02.00. Борна Гойо (Хорватия) — Новак Джокович (Сербия)

US Open завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.

Испанский теннисист Карлос Алькарас является действующим победителем US Open.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игр четвертого круга турнира «Большого шлема».

Расписание и результаты матчей мужчин и женщин, микста и пар, обзоры игр и сетки турниров доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Ига Свентек, Новак Джокович и&nbsp;Каролин Возняцки. Матчи Джоковича, Свентек и Возняцки: онлайн-трансляция четвертого круга US Open
Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/35/
Теннис
US Open
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