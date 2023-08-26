Свентек — о внедрении технологии видеоповторов на US Open: «Я к этому не готова»

Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, как относится к внедрению технологии видеоповторов на Открытом чемпионате США.

«Что? Вы имеете в виду, как в футболе, ВАР, да? Она будет на этом турнире? Я к этому не готова. Я не знала. Ну, мне нужно посмотреть, как работает система. Я не знаю. Может быть, спросите меня после моего первого матча. Конечно, нам это нужно. Я собралась с мыслями», — приводит Tennis Up to Date слова Свентек.

На данный момент 22-летняя теннисистка является первой ракеткой мира. На ее счету 4 победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020, 2022 и 2023, Открытый чемпионат США 2022) и 15 побед в турнирах WTA в одиночном разряде.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.