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«Большой шлем»

Сегодня, 12:00

Россияне в квалификации US Open: Макарова вылетела, Эрика Андреева — в полуфинале

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Эрика Андреева.
Фото Getty Images
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В Нью-Йорке стартовала квалификация Открытого чемпионата США.

В предварительной стадии турнира участвуют сразу восемь российских теннисисток. Жеребьевка основной сетки US Open пройдет в четверг, 24 августа.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» US Open 2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке (США).

«СЭ» будет вести онлайн-трансляции матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр будут доступны по подписке EurosportPlayer и в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Расписание и результаты квалификации US Open

Первый круг

Эрика Андреева (Россия) — Сара Эррани (Италия, 16) — 6:4, 6:0

Марина Мельникова (Россия) — Астра Шарма (Австралия) — 4:6, 7:6(3), 6:1

Тамара Зиданшек (Словения, 19) — Марина Макарова (Россия) — 6:1, 6:1

Татьяна Прозорова (Россия) — Юлия Готовко (Белоруссия) — 6:3, 1:6, 6:0

23 августа, среда

18:00. Диана Шнайдер — Хейли Баптист

18:00. Иван Гахов — Закари Свайда

18:00. Валерия Савиных — Кароль Монне

21:00. Мария Тимофеева — Эльвина Калиева

21:00. Вера Звонарева — Джейми Форлис

Теннис
Эрика Андреева
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Мельникова вышла в полуфинал квалификации US Open