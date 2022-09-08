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«Большой шлем»

8 сентября, 12:44

Тарпищев назвал причины поражения Рублева в 1/4 финала US Open

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева в 1/4 финала US Open от американца Фрэнсиса Тиафо (6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6).

«Есть два фактора, почему Рублев проиграл. Первый — Андрей не восстановился. Второй — соперник играл разнообразнее и был свежее. Да, был маленький шанс, но не получилось. Плюс Андрей неудачно играл на подаче. Результат закономерен. В целом Рублев провел турнир неплохо, он проявил свой боевой характер. Такая сетка, ничего не сделать. Если бы Андрей был свежим, то шансов выиграть было бы больше», — сказал Тарпищев «СЭ».

Рублев потерпел шестое в карьере поражение в четвертьфинале турнира «Большого шлема», он еще ни разу не выходил в полуфинал.

В полуфинале US Open Фрэнсис Тиафо встретится с Карлосом Алькарасом. В другом полуфинальном матче сыграют Карен Хачанов и Каспер Рууд.

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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