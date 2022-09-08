Тарпищев назвал причины поражения Рублева в 1/4 финала US Open

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева в 1/4 финала US Open от американца Фрэнсиса Тиафо (6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6).

«Есть два фактора, почему Рублев проиграл. Первый — Андрей не восстановился. Второй — соперник играл разнообразнее и был свежее. Да, был маленький шанс, но не получилось. Плюс Андрей неудачно играл на подаче. Результат закономерен. В целом Рублев провел турнир неплохо, он проявил свой боевой характер. Такая сетка, ничего не сделать. Если бы Андрей был свежим, то шансов выиграть было бы больше», — сказал Тарпищев «СЭ».

Рублев потерпел шестое в карьере поражение в четвертьфинале турнира «Большого шлема», он еще ни разу не выходил в полуфинал.

В полуфинале US Open Фрэнсис Тиафо встретится с Карлосом Алькарасом. В другом полуфинальном матче сыграют Карен Хачанов и Каспер Рууд.