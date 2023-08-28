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Сегодня, 12:41

Тарпищев не считает, что в игре Медведева и Рублева наступил спад

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев могут хорошо выступить на Открытом чемпионате США, в их игре нет спада.

«Спада в их игре нет — это нормально перед US Open, ничего страшного. В принципе, может, и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира. Я даже не знаю, как Новак Джокович с Карлосом Алькарасом будут играть на US Open после таких изматывающих турниров. Первые круги для них опасными могут быть», —приводит слова Тарпищева ТАСС.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем является первая ракетка мира Алькарас.

Источник: https://tass.ru/sport/18600337
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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