Тарпищев не считает, что в игре Медведева и Рублева наступил спад

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев могут хорошо выступить на Открытом чемпионате США, в их игре нет спада.

«Спада в их игре нет — это нормально перед US Open, ничего страшного. В принципе, может, и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира. Я даже не знаю, как Новак Джокович с Карлосом Алькарасом будут играть на US Open после таких изматывающих турниров. Первые круги для них опасными могут быть», —приводит слова Тарпищева ТАСС.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем является первая ракетка мира Алькарас.