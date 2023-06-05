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Сегодня, 21:54

Тарпищев считает, что Хачанову нужно будет играть разнообразно в матче против Джоковича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что сербский теннисист Новак Джокович будет фаворитом в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» против Карена Хачанова, чтобы надеяться на успех, россиянину надо будет играть разнообразно.

«Хачанову разнообразие в игре нужно. Арсенала Карена не хватит, Джокович будет растаскивать, он на медленном покрытии — это шахматы в движении. Проблемы Карен может доставить только подачей, а он же не может 100 процентов подавать. Хачанов побеждал его во Франции, да, но это было в Берси, на «харде». На грунте игра совсем другая, и шансов объективно мало у Карена», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матч между Хачановым и Джоковичем пройдет во вторник, начало запланировано на 15:00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/17932781
Roland Garros
Карен Хачанов
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
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