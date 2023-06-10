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«Большой шлем»

Сегодня, 19:29

Тарпищев считает, что Корнеевой по силам выиграть юниорские Уимблдон и US Open

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Алина Корнеева в нынешнем сезоне может выиграть все турниры «Большого шлема».

«Из тех, кто выигрывает юниорские турниры «Большого шлема», 30% только хорошо выступают во взрослом возрасте. Поэтому рано говорить о перспективах. Но молодец — проявила волю, поборолась. Она рано сформирована, сильная. На траве на Уимблдоне вполне может выигрывать — сейчас трава медленная. Вообще, Корнеевой можно замахнуться на все четыре победы на «Больших шлемах». Корнеева талантлива, и то, что выиграла два турнира «Большого шлема» на разных покрытиях, говорит о потенциале. Но его еще надо реализовать», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

10 июня Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос», обыграв в финале турнира перуанку Лусиану Перес со счетом 7:6 (7:4), 6:3. В 2023 году 15-летняя россиянка также выиграла юниорский Australian Open.

Источник: https://tass.ru/sport/17982713
Теннис
Roland Garros
Шамиль Тарпищев
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