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«Большой шлем»

Сегодня, 19:48

Мухова заплакала на церемонии награждения «Ролан Гаррос»: «Победа была так близка»

Ана Горшкова
Корреспондент
Каролина Мухова.
Фото Reuters
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Чешская теннисистка Каролина Мухова расплакалась после поражения в финале «Ролан Гаррос» от Иги Свентек (2:6, 7:5, 4:6).

Перед речью на церемонии награждения 26-летняя спортсменка плакала под аплодисменты трибун.

Каролина Мухова плачет на церемонии награждения «Ролан Гаррос».
Фото AFP

«Постараюсь выступить покороче, потому что немного захлестывают эмоции. Это невероятно. Спасибо вам большое. Это были невероятные три недели в Париже — для меня и моей команды. Победа была так близка, но в то же время так далека. Так бывает, когда играешь с одной из лучших. Ига, хочу еще раз поздравить тебя и твою команду», — сказала Мухова.

Затем она снова заплакала, обращаясь к своей команде: «Это самое сложное. Когда я смотрю на этих людей, я чувствую себя победительницей. Спасибо».

Для Свентек это третий титул в 2023 году и третья победа на «Ролан Гаррос»: ранее она побеждала в 2020 и 2022 году. Для Муховой это был первый финал турнира «Большого шлема».

Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
Каролина Мухова
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