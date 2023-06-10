Мухова заплакала на церемонии награждения «Ролан Гаррос»: «Победа была так близка»

Сегодня, 19:48
Чешская теннисистка Каролина Мухова расплакалась после поражения в финале «Ролан Гаррос» от Иги Свентек (2:6, 7:5, 4:6).
Перед речью на церемонии награждения 26-летняя спортсменка плакала под аплодисменты трибун.
«Постараюсь выступить покороче, потому что немного захлестывают эмоции. Это невероятно. Спасибо вам большое. Это были невероятные три недели в Париже — для меня и моей команды. Победа была так близка, но в то же время так далека. Так бывает, когда играешь с одной из лучших. Ига, хочу еще раз поздравить тебя и твою команду», — сказала Мухова.
Затем она снова заплакала, обращаясь к своей команде: «Это самое сложное. Когда я смотрю на этих людей, я чувствую себя победительницей. Спасибо».
Для Свентек это третий титул в 2023 году и третья победа на «Ролан Гаррос»: ранее она побеждала в 2020 и 2022 году. Для Муховой это был первый финал турнира «Большого шлема».