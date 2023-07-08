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Сегодня, 10:31

Тарпищев считает, что у Рублева нет соперников на травяном покрытии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Андрей Рублев должен был побеждать бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга Уимблдона, так как играет стабильнее.

«Рублев и должен был проходить Гоффена. Стабильности при игре на больших скоростях у него побольше. Андрей играет хорошо, и в принципе нет соперника, который на траве был бы заведомо его сильнее», — приводит слова Тарпицева ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 в пользу россиянина. В следующем круге он встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Источник: https://tass.ru/sport/18223537
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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