Корнеева о цели на сезон: «Сейчас многого от себя не хочу требовать. Главное — качество тренировок»

Первая ракетка мира среди юниоров Алина Корнеева в комментарии «СЭ» рассказала о цели на сезон-2024.

«Конкретной цели на 2024 год нет, сейчас многого от себя не хочу требовать. Сейчас главное — это качество тренировок и выкладываться по максимуму на матчах, а дальше уже посмотрим. Это не цель, но хочется, чтобы болельщики побольше ходили на матчи и следили за теннисным миром», — сказала Корнеева «СЭ».

11 января Корнеева одержала обыграла китаянку Есинь Ма (5:7, 6:4, 7:6 (10:5)) в трех сетах полуфинального матча квалификации Australian Open.

12 января 16-летняя россиянка сыграет за выход в основную сетку Australian Open с болгарской теннисисткой Анной Бондарь.

Открытый чемпионат Австралии-2024 начнется 14 января и закончится 28 января.