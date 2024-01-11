Australian Open: Медведев попал в одну половину сетки с Алькарасом, Рублев — в одну четверть с Синнером

Стали известны соперники россиян по первому кругу Australian Open. Пресс-служба турнира опубликовала сетку одиночного мужского разряда.

Даниил Медведев встретится с квалифаером/лаки лузером из квалификации. Андрей Рублев сыграет с Тьяго Сайбот Уайлдом из Бразилии. Карен Хачанов — с Даниелем Альмайером (Германия), Павел Котов — с Артуром Риндеркнехом (Франция), Александр Шевченко — с Хауме Муньяром (Испания), Роман Сафиуллин — с Таллоном Грикспуром (Нидерланды).

Действующий победитель турнира, первая ракетка мира Новак Джокович встретится с победителем квалификации.

Даниил Медведев попал в одну половину сетки с испанцем Карлосом Алькарасом, который в первом круге сыграет против Ришара Гаске. Андрей Рублев попал в одну четверть с итальянцем Янником Синнером, которому в первом круге предстоит сыграть с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

В случае, если наиболее высоко сеянные теннисисты дойдут до четвертьфинала турнира, пары будут выглядеть таким образом:

Новак Джокович (Сербия, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 7)

Янник Синнер (Италия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 5)

Даниил Медведев (Россия, 3) — Хольгер Руне (Дания, 8)

Александр Зверев (Германия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

Россиянин Аслан Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии. 2 января Карацев получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне. Действующим победителем турнира является Новак Джокович.