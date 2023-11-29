Турниры «Большого шлема» планируют выйти из-под эгиды ATP и WTA для создания «премиум-тура»

Организаторы турниров «Большого шлема» планируют вывести соревнования из-под эгиды ATP и WTA, чтобы создать «премиум-тур» в альянсе с другими крупнейшими турнирами, сообщает The Athletic.

По данным источника, в «премиум-тур» могут войти по десять крупнейших мужских и женских турниров, один из них должна получить Саудовская Аравия.

Проект может стартовать в ближайшие два года, но на его полную реализацию потребуется больше времени.

Как утверждает The Athletic, сторонники создания «премиум-тура» по аналогии с чемпионатом «Формулы-1» считают, что данные меры позволят сотне лучших теннисистов разгрузить свой график, при этом доходы у организаторов должны вырасти благодаря коллективной продаже спонсорских и телевизионных прав.