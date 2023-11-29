Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:26

Турниры «Большого шлема» планируют выйти из-под эгиды ATP и WTA для создания «премиум-тура»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Организаторы турниров «Большого шлема» планируют вывести соревнования из-под эгиды ATP и WTA, чтобы создать «премиум-тур» в альянсе с другими крупнейшими турнирами, сообщает The Athletic.

По данным источника, в «премиум-тур» могут войти по десять крупнейших мужских и женских турниров, один из них должна получить Саудовская Аравия.

Проект может стартовать в ближайшие два года, но на его полную реализацию потребуется больше времени.

Как утверждает The Athletic, сторонники создания «премиум-тура» по аналогии с чемпионатом «Формулы-1» считают, что данные меры позволят сотне лучших теннисистов разгрузить свой график, при этом доходы у организаторов должны вырасти благодаря коллективной продаже спонсорских и телевизионных прав.

Теннис
Australian Open
US Open
Ролан Гаррос
Уимблдон
0
Читайте также
«Соцсети разрушают демократию». У мэра Парижа сдали нервы из-за подготовки к Олимпиаде-2024
Фердинанд рассказал, почему Месси отписался в соцсетях от Гарначо
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Роддик и Кирьос уверены в победе Джоковича на Australian Open-2024