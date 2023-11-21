Роддик и Кирьос уверены в победе Джоковича на Australian Open-2024

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик рассказал, кого считает фаворитом Открытого чемпионата Австралии-2024.

«У меня снова скучный прогноз. Я просто буду продолжать это делать. Я не поставлю деньги против Новака Джоковича. Это не значит, что я не верю, что у других нет шансов, но я определенно не собираюсь менять свое мнение», — приводит Tennis Infinity слова американца.

Австралийский теннисист Ник Кирьос поддержал выбор Роддика.

«Я тоже выберу Новака. Я считаю, что ему очень комфортно в Австралии, а после прошлого года он был практически неуязвим. Никаких признаков спада нет, так что я ставлю на Новака», — сказал он.

В этом году Джокович в 10-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. В финале турнира он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

36-летний сербский теннисист является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он завершил сезон-2023 на первой строчке рейтинга АТР.