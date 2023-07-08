Украинская теннисистка Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Азаренко на Уимблдоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, с каким настроем выйдет на матч четвертого круга Уимблдона против белоруски Виктории Азаренко.

«Конечно, матч с Азаренко серьезный вызов. Это большая мотивация для меня. Я думаю о своей стране в том числе. Многие украинцы будут смотреть эту игру, поддерживать меня. Я выйду на корт с боевым настроем и буду по-настоящему бороться за каждое очко», — приводит слова Свитолиной РИА «Новости» со ссылкой на Asapsports.

Счет в личных встречах 5-0 в пользу Азаренко, на траве девушки сыграют друг против друга впервые.

Матч 1/8 финала Уимблдона Азаренко — Свитолина запланирован на воскресенье, 9 июля.