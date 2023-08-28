Сегодня, 16:45
На Открытом чемпионате США-2023 выступит 13 российских теннисисток. 11 из них были включены в заявку, еще двое пробились в основную сетку через квалификационный раунд — это Татьяна Прозорова и Вера Звонарева.
Лишь двум российским теннисисткам удалось победить на US Open в женском одиночном разряде — это Светлана Кузнецова в 2004-м и Мария Шарапова в 2006-м.
В 2022 году на US Open в женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»