Веснина заявила, что Медведев является одним из фаворитов «Ролан Гаррос»

Трехкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина оценил перспективы Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2023.

«В мужской сетке одним из фаворитов является Даня Медведев. Но он не номер один и сам это понимает. Прекрасно осознает, что грунт — не самое его любимое покрытие. И знает, что все будет зависеть от его соперников. Да, есть Алькарас, Циципас, Руне и Джокович. Но Даниил не перестает всех удивлять в этом сезоне. Когда от него меньше всего ожидают, он показывает свой лучший результат. Он справится! У него для этого все есть. Медведев — теннисист самого высокого класса и уровня. А такие спортсмены всегда перед собой ставят самые высокие цели. Для них недостаточно пройти в полуфинал. Только первое место!» — приводит слова Весниной Sport24.

В первом круге Медведев встретится с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлд. Матч пройдет 28 мая и начнется не ранее 12.00 мск.