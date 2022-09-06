Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

6 сентября, 17:20

Кафельников считает, что у Рублева больше шансов выйти в финал US Open, чем у Хачанова

Анна Горшкова
Корреспондент

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников оценил шансы российских теннисистов на выход в финал US Open.

«Безусловно, какой-то процент того, что Хачанов или Рублев сыграют в финале US Open есть. Наверное, у Андрея побольше шансов, чем у Карена, но мы очень надеемся, что кто-то из них дойдет до последней стадии турнира. Трудно сказать, у кого из них легче сетка. В таких стадиях слабых соперников уже нет. Каждому придется играть в полную силу, если они хотят дойти до финала или вообще победить. Надеемся, что наши ребята покажут на что способны», — приводит слова Кафельникова Metaratings.ru.

За выход в полуфинал турнира Карен Хачанов поборется с австралийцем Ником Кирьосом, а Андрей Рублев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Оба россиянина впервые в своей карьере вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafelnikov-khachanovu-i-rublevu-pridetsya-igrat-v-polnuyu-silu-esli-oni-khotyat-doyti-do-finala-us-o-1354356/
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
Карен Хачанов
5
1
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: US Open 2022: Алькарас — новый чемпион и №1, вылет Медведева и прощание Серены
Рууд о формуле победы на турнире «Большого шлема»: «Чтобы не было испанца в финале»
Циципас прокомментировал победу Алькараса в финале US Open
Надаль похвалил Рууда после неудачи в финале US Open
19-летний Алькарас сменил Медведева во главе рейтинга. Испанец — чемпион US Open
Первый тренер Медведева: «Лидерство в рейтинге немного давило и беспокоило его. Сейчас этот этап позади»
US Open-2022 установил рекорд посещаемости в истории турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тарпищев не исключил, что на US Open может быть российский финал

US Open, результаты матчей 1/4 финала: Хачанов победил Кирьоса, Рублев проиграл Тиафо и другие