Тарпищев не исключил, что на US Open может быть российский финал

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы попадания российских теннисистов в финал US Open — 2022.

В четвертьфинале турнира сыграют россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев.

«Мы можем увидеть финал US Open с российскими теннисистами, — приводит слова Тарпищева Metaratings.ru. — Шансы у ребят на попадание в финал практически равны. У Андрея многое зависит от его физических кондиций. Если Рублев будет чувствовать себя нормально, то с Тиафо проблем возникнуть не должно. Хачанову посложнее придется, но если он будет подавать не как в последнюю игру, а как в двух предыдущих, то тоже шансы есть. Ник играет хорошо с тем, кто лучше него. Кирьос никогда не отличался стабильностью, это тоже надо учитывать. Давайте не будем загадывать вперед, а будем надеяться, что все будет хорошо. У Рублева сетка чуть-чуть полегче, чем у Карена. Но оба матча будут непредсказуемы, прогнозировать очень сложно. Да, если Андрей пройдет в полуфинал, то ему может попасться Алькарас. Но Карлос очень силен на грунте, а на харде с ним легче играть и можно побеждать».

Соперником Хачанова в четветьфинале будет австралиец Ник Кирьос, а Рублева — американец Фрэнсис Тиафо.