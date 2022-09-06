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6 сентября, 13:10

Тарпищев не исключил, что на US Open может быть российский финал

Карен Саркисян
Корреспондент

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы попадания российских теннисистов в финал US Open — 2022.

В четвертьфинале турнира сыграют россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев.

«Мы можем увидеть финал US Open с российскими теннисистами, — приводит слова Тарпищева Metaratings.ru. — Шансы у ребят на попадание в финал практически равны. У Андрея многое зависит от его физических кондиций. Если Рублев будет чувствовать себя нормально, то с Тиафо проблем возникнуть не должно. Хачанову посложнее придется, но если он будет подавать не как в последнюю игру, а как в двух предыдущих, то тоже шансы есть. Ник играет хорошо с тем, кто лучше него. Кирьос никогда не отличался стабильностью, это тоже надо учитывать. Давайте не будем загадывать вперед, а будем надеяться, что все будет хорошо. У Рублева сетка чуть-чуть полегче, чем у Карена. Но оба матча будут непредсказуемы, прогнозировать очень сложно. Да, если Андрей пройдет в полуфинал, то ему может попасться Алькарас. Но Карлос очень силен на грунте, а на харде с ним легче играть и можно побеждать».

Соперником Хачанова в четветьфинале будет австралиец Ник Кирьос, а Рублева — американец Фрэнсис Тиафо.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarpishchev-ne-isklyuchil-chto-na-us-open-mozhet-byt-rossiyskiy-final-1354093/
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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