Яцык считает, что матч Джоковича и Синнера получится затяжным

Бывший тренер Аслана Карацева и Романа Сафиуллина Егор Яцык в интервью «СЭ» рассказал, что считает Новака Джоковича безоговорочным фаворитом Australian Open 2024.

— А что скажете про противостояние Новака Джоковича и Янника Синнера?

— Думаю, что нас ждет затяжной матч, а победа останется за Джоковичем. Как и итоговый успех на этом турнире. В решающих стадиях Новак всегда играет безукоризненно. И такое ощущение, что с годами он становится все сильнее и сильнее. Но болеть буду за Медведева.

— Кто вам больше импонирует из молодых суперзвезд: Синнер или Алькарас?

— Оба хороши. Профессионалы с большой буквы, не могу сделать выбор.

— Кто для вас стал главным открытием этого AО в мужской сетке?

— Артюр Казо. Выбил Хольгера Руне, Таллона Грикспора. Дал бой Хуркачу. Великолепный турнир для француза.

Джокович и Синнер сыграют в полуфинале Australian Open 2024 в пятницу, 26 января. Начало матча — в 06.30 (мск).