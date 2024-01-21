Янчук рассказал, что правильный настрой поможет Рублеву победить Синнера

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился рассказал, чего ждет от четвертьфинального матча российского теннисиста Андрея Рублева с итальянцем Янником Синнером на Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева.

«Естественно, у Рублева есть шансы в игре с Синнером, особенно если он правильно настроится и будет попадать. Я помню его матч с Джоковичем, в котором серб еле-еле уходил от него. Андрей ставил его в очень трудное положение именно за счет темпа и силовых ударов. Но с итальянцем придется трудно, он молод, быстр и является более разнообразным. Прежде всего Рублеву надо постараться избежать того количества ошибок, которые были у него во втором и третьем сетах с де Минором», — цитирует Янчука RT.