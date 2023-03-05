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«Большой шлем»

Сегодня, 14:47

Журова считает, что штраф может стать причиной допуска россиян до Уимблдона

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что теннисистам из России и Беларуси разрешат сыграть на Уимблдоне- 2023. Также отмечается, что игрокам, возможно, придется подписать документ с подтверждением, что они «не будут прославлять политику России» во время турнира.

«Какая будет формулировка в этом документе? Вообще не поддерживать политику Росси или на соревнованиях об этом не говорить? Одно дело вообще не поддерживать политику, а другое — высказывать во время соревнований о политике. Это нормально, когда во время турнира спортсмен не говорит о политике. В это время он должен соревноваться. Я не видела, чтобы наши спортсмены во время выступления, говорили про политику. Если только за редким исключением. Обычно, если кто-то что-то поддерживает, то только после соревнований. Меня не удивляет, что нас все же могут допустить до Уимблдона. В том году они заплатили большой штраф. Видимо, больше платить не хотят. Они оказались изгоями — единственный турнир «Большого шлема», который не пустил русских. На фоне остальных выглядели странно. Видимо, некуда было деваться, решили таким образом подойти к вопросу», — сказал Журова «СЭ».

В 2022 году после решения о недопуске россиян и белорусов на Уимблдон ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира «Большого шлема» рейтинговые очки. Также LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) были оштрафованы на 1 миллион долларов за отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях.

Теннис
Светлана Журова
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Источник: российским теннисистам разрешат сыграть на Уимблдоне-2023