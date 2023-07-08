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«Большой шлем»

8 июля, 23:42

Зверев проиграл Берреттини в третьем круге Уимблдона

Руслан Минаев
Александр Зверев.
Фото Global Look Press
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Немец Александр Зверев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в третьем круге Уимблдона — 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7). Матч длился 2 часа 33 минуты.

21-й «сеянный» Зверев не реализовал ни одного брейк-пойнта, имея лишь 1 попытку. Реализация 38-го «сеянного» Берреттини — 1 из 5.

В четвертом круге итальянец встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Маттео Берреттини (Италия) — Александр Зверев (Германия, 19) — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Александр Зверев (теннис)
Маттео Берреттини
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