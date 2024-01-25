Российский тренер — о решающий матчах в Мельбурне.

Australian Open-2024. Мужчины

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Тэйлор Фритц (США, 12) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3

Даниил Медведев (Россия, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4

Янник Синнер (Италия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

Александр Зверев (Германия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4

Полуфиналы

Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4)

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 6)

До завершения Australian Open -2024 остается всего несколько матчей. Свое мнение о полуфиналах в мужском одиночном разряде «СЭ» высказал бывший тренер Аслана Карацева Егор Яцык. Напомним, что в 2021 году под руководством Яцыка российский теннисист совершил исторический прорыв из квалификации до полуфинала австралийского «мейджора».

Медведеву точно хватит сил на полуфинал

— Насколько для вас удивительна победа Александра Зверева над Карлосом Алькарасом? Можно ли успех немца назвать главной сенсацией AO?

— Я не удивлен такому результату. Все-таки речь идет о игроке, который уже много лет держится в топ-10, был второй ракеткой мира. Удивительно лишь то, насколько хорошо физически Зверев готов после тяжелой травмы.

Даниил Медведев. Фото Reuters

— Даниил Медведев пять сетов промучился с Хубертом Хуркачем. Как думаете, ему хватит сил на полуфинал?

— Сил Медведеву точно хватит. У него огромный опыт участия в решающих матчах турниров «Большого шлема», с ним работает слаженная команда, которая поможет восстановиться.

— В документальном сериале «Брейк-пойнт» (Break Point) Netflix столкнул Зверева и Медведева в эпизоде «Незаконченное дело». По задумке сценаристов, Александр превращен в настоящего героя, возвращающегося после тяжелой травмы. А роль теннисного злодея отвели Даниилу, мешающему Звереву побеждать при помощи неспортивных методов. Как думаете, это задаст дополнительный градус их матчу в Мельбурне?

— Возможно, но скорее для тех, кто смотрит этот сериал. Парни и так являются принципиальными соперниками, им не нужна дополнительная мотивация. Тем более когда речь идет о выходе в финал «Большого шлема».

— Кого бы назвали фаворитом полуфинала?

— Медведева. У него чуть больше шансов.

Новак Джокович. Фото Reuters

В решающих стадиях Джокович всегда играет безукоризненно

— А что скажете про противостояние Новака Джоковича и Янника Синнера?

— Думаю, что нас ждет затяжной матч, а победа останется за Джоковичем. Как и итоговый успех на этом турнире. В решающих стадиях Новак всегда играет безукоризненно. И такое ощущение, что с годами он становится все сильнее и сильнее. Но болеть буду за Медведева.

— Кто вам больше импонирует из молодых суперзвезд: Синнер или Алькарас?

— Оба хороши. Профессионалы с большой буквы, не могу сделать выбор.

— Кто для вас стал главным открытием этого AО в мужской сетке?

— Артюр Казо. Выбил Хольгера Руне, Таллона Грикспора. Дал бой Хуркачу. Великолепный турнир для француза.

— Три года назад ваш подопечный играл в полуфинале Мельбурна. Часто вам напоминают об этом моменте?