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Сегодня, 17:30

Гейм, сет и матч: основные термины и сленг в теннисе

Словарь теннисных понятий включает несколько десятков слов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игра в теннис на корте
Фото Global Look Press
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Подборка наиболее важных теннисных понятий.

Составляющие матча

Гейм — часть теннисного сета (партии), которая идет как минимум до четырех выигранных очков, при этом для победы в гейме разность игрока с соперником должна быть не менее двух очков.

Матч — как встреча двух теннисистов в одиночном, парном или смешанном разряде, так и обозначение окончания игры после победы одной из сторон.

Сет (партия) — часть теннисного матча, проходящая как минимум до шести выигранных геймов. При этом для завершения сета в таком случае разность между геймами соперников должна составлять не менее двух.

Счет — ведется в гейме так: один выигранный розыгрыш — 15, два — 30, три — 40, четыре — победа в гейме (но не при счете 40:40).

Тай-брейк — гейм при счете 6:6, который проходит как минимум до 7 выигранных розыгрышей. При этом для завершения тай-брейка у теннисиста должно быть преимущество в два очка. Соперники по очереди выполняют по две подачи. Но после первой подачи в гейме право переходит к сопернику.

Характеристики участников матча

Квалифаер — теннисист, который сумел пробиться в основную сетку турнира через квалификацию.

Лаки лузер (lucky loser) — игрок, который не смог пробиться на турнир через квалификационный раунд, но включенный в основную сетку по дополнительным показателям.

Первая (или какая-то другая) ракетка турнира (мира) — положение теннисиста в мировом рейтинге WTA или ATP.

Чемпионская гонка — ежегодный рейтинг игроков в теннисных организациях от начала до конца сезона.

Посев («сеяный», «несеяный») — принцип распределения теннисистов в турнирной сетке, который зависит от рейтинга игроков.

Рейтинг — система теннисных ассоциаций, которая определяет успешность выступлений игроков и их места в общем списке. Существуют мужской (ATP), женский (WTA), юниорский и локальный (например, российский теннисный тур) рейтинги.

Сетка турнира — диаграмма турнира, на которой отображены все участники и стадии (матчи) соревнований.

Теннисный мяч на корте
Фото Global Look Press

Место проведения

Грунт (земля, глина) — покрытие площадки, которое состоит из смеси глины, песка, дробленого кирпича или камня и считается одним из самых медленных для теннисистов.

Квадрат — сектор на игровом корте, в который теннисист должен попасть при вводе мяча в игру. Их всего два — первый находится с левой стороны от подающего игрока, второй — с правой.

Корт — ровная площадка прямоугольной формы с натянутой посередине сеткой, на которой проводятся теннисные матчи, для одиночного и парных разрядов ширина корта отличается.

Линия — часть квадрата, которая определяет его границы.

Сетка — часть теннисного корта, которая делит его пополам и находится параллельно задним линиям.

Трава — старейшее теннисное покрытие, которое считается одним из самых современных и быстрых.

Хард — покрытие теннисного корта из бетона или асфальта, которое сверху покрывают синтетическим слоем; считается самым быстрым и самым популярным для большинства турниров ATP и WTA.

Ястребиный глаз (Hawk Eye) — система, которая определяет траекторию попадания мяча в корт и используется для судейства на соревнованиях, а также сбора статистики и визуализации процесса.

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Ситуации в матче

Аут — положение, при котором мяч после удара сразу вылетает за пределы корта, в такой ситуации очко присуждается сопернику.

Баранка — победа теннисиста в сете со счетом 6-0.

Больше (аdvantage) — ситуация, когда при счете 40:40 один из игроков берет розыгрыш и находится еще в одном выигранном очке от победы в гейме.

Брейк — взятие гейма игроком на подаче соперника.

Брейк-пойнт — ситуация, в которой принимающему необходимо выиграть один розыгрыш для победы в гейме.

Геймбол — подающему игроку требуется выиграть один розыгрыш до победы в гейме.

Матчбол — подающему или принимающему игроку необходимо выиграть один розыгрыш для победы в матче.

Нетбол — положение, при котором мяч после удара коснулся сетки и попал на сторону соперника (если это происходит при подаче, то игроку дается право переиграть розыгрыш).

Оспаривание (Challenge) — право игрока на видеоповтор на крупных соревнованиях, которым теннисист может воспользоваться в случае несогласия с решением судьи на вышке.

Отказ — ситуация, когда один из игроков отказывается продолжать борьбу по ходу матча, как правило, по причине травмы или по состоянию здоровья. Ему присуждают поражение в матче.

Ровно (Deuse) — ситуация, когда счет игроков в гейме 40:40 и для победы в нем нужно взять два очка подряд.

Сетбол — ситуация, когда подающему или принимающему игроку необходимо выиграть один розыгрыш для победы в сете (партии).

Чемпионшипбол — положение, когда игрока от победы на турнире (в финальном матче) отделяет одно очко.

Эйс (подача навылет) — эпизод, когда игрок зарабатывает очко после того, как сопернику на приеме не удалось коснуться мяча, попавшего в квадрат.

0 («лав», Love) — ситуация, когда игрок не выиграл ни одного очка в гейме.

Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Перерывы в матче

Между сетами — бывает после каждого сета, у теннисистов есть право на паузу длиной в 90 секунд.

Медицинский тайм-аут — дается в случае получения травмы игроком или ухудшения самочувствия. Длительность паузы составляет до 3 минут. Если повреждение случилось по вине самого теннисиста, то он может получить штрафной балл.

Туалетный перерыв — берется между сетами для посещения туалетной комнаты или переодевания. Длительность паузы составляет не более 3 минут с момента захода в туалет и не более 5 минут в случае смены одежды в том же перерыве.

Ошибки

Вторая подача — если теннисист при подаче не попал в ближайший по диагонали квадрат на половине соперника первым мячом, ему дается возможность ввести мяч в игру еще один раз.

Двойная ошибка — ситуация, когда у теннисиста не получается правильно ввести мяч в игру с двух попыток, в таком случае очко дается его сопернику.

Невынужденная ошибка — розыгрыш, проигранный за счет собственной ошибки.

Неспортивное поведение — ситуации, когда теннисист, к примеру, нецензурно выражается в адрес соперника, судьи или зрителей, наказывается штрафами как по ходу матча, так и после.

Умышленный двойной удар — ситуация, когда игрок во время подачи намеренно касается мяча, чтобы придать ему нужную траекторию.

Футфол — ситуация, когда теннисист при подаче мяча наступает на заднюю линию. Так как эта позиция отличается от разрешенной, прописанной в правилах тенниса, то она приравнивается к ошибке.

Удары

Бэкхенд — удар, который теннисист выполняет с неудобной для себя стороны, с отскока. Если игрок правша — то удар слева, левша — справа.

Виннерс — удар, при котором теннисист, совершивший активное действие, получает очко.

Кросс — удар, который выполняется по диагонали: из угла в угол. Считается достаточно эффективным.

Обратный кросс — диагональный удар, который наносится по диагонали форхэндом с левого сектора корта или бекхэндом с правого (для правши, для левши наоборот).

Реверс — удар, наносимый над головой кистью, которая повернута внешней стороной к мячу.

Теннисист Карен Хачанов
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Свеча — удар, который наносится по высокой траектории над соперником сетки. Применяется в качестве оборонительных действий.

Серв-энд-воллей — стиль, при котором теннисист стремится попасть к сетке и завершить розыгрыш ударом с лета.

Слайс и дроп-шот — резаный и укороченный резаный удары, когда мячу придается нижнее или боковое вращение, во втором случае задача — послать мяч на половину соперника как можно ближе к сетке.

Смэш — удар по мячу сверху над головой, выполняемый с форхенда.

Твинер — удар по мячу, когда теннисист находится спиной к сетке и пробивает под собой между ногами.

Форхенд — удар, который теннисист наносит с более удобной стороны, с отскока. Ракетка находится по направлению к мячу. Для игроков-правшей это удар справа, для левшей — слева.

Логотип Уимблдона. Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Основные соревнования

Турнир «Большого шлема» («мейджор») — четыре самых престижных теннисных турнира: Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros («Ролан Гаррос», Открытый чемпионат Франции), Wimbledon (Уимблдон, Уимблдонский турнир), US Open.

Итоговые турниры: WTA Finals и ATP Final. Проходят с участием восьми лучших теннисистов сезона, как правило, в ноябре.

Кубок Дэвиса — старейший теннисный командный турнир среди мужских сборных, проходит ежегодно.

Кубок Билли Джин Кинг — бывший Кубок федерации, проходит ежегодно по аналогии с Кубком Дэвиса для женских сборных.

Masters («мастерс») или ATP и WTA 1000 («тысячники»), ATP 500 и WTA 500 («пятисотки»), ATP 250 и WTA 250 — ежегодные турниры, которые проводятся по ходу всего сезона. Отличаются суммами призовых, уровнем престижности и количеством разыгрываемых рейтинговых очков

Теннис
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